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3 Lug 2026 Gli scacchi invadono Piazza Roma con il torneo U14 e le premiazioni del Memorial Mussap
Cronaca

Gli scacchi invadono Piazza Roma con il torneo U14 e le premiazioni del Memorial Mussap

di Lorenzo Scaratti

L'Accademia Scacchistica Cremonese anima i giovedì d'estate e i Giardini di Piazza Roma con partite libere, torneo U14 e le premiazioni del Trofeo Angelo Mussap 2026

Da sinistra: Rosolino Tonghini (Primo Premio), Andreina Borghesi (moglie Angelo Mussap) e Riccardo Cavaliere (Presidente Accademia Scacchistica Cremonese)
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Torri che cadono, cavalli su e giù dal campo di battaglia: re e regine hanno invaso i giardini di Piazza Roma. Non è una rievocazione storica, ma “Scacchi sotto le stelle”, l’iniziativa dei giovedì d’estate organizzata dall’Accademia Scacchistica Cremonese. Sessioni libere per tutti, grandi e piccini, e il torneo U14 organizzato dalla scuola stessa: il movimento scacchistico cremonese è in salute, e l’affluenza lo dimostra, come spiega il presidente dell’accademia Riccardo Cavaliere: “È una grande emozione e soprattutto una bella soddisfazione perché comunque insieme al Consiglio Direttivo abbiamo lavorato soprattutto in questa direzione, cioè verso i giovani, e quindi vedere che il frutto del lavoro poi dopo viene ricompensato insomma da un’enorme gioia, soprattutto per la location Piazza Roma perché comunque è il cuore un po’ della città di Cremona e quindi quando ci ritroviamo qui in occasione dei giovedì d’estate è sempre un piacere”.

È stata anche l’occasione per le premiazioni del Trofeo Angelo Mussap 2026, che ha visto il record di iscritti in questa edizione. Prosegue Cavaliere: “Abbiamo avuto il record di iscritti, eravamo più di 30 partecipanti, sintomo che anche in Accademia, comunque anche tra gli adulti, è aumentato proprio il flusso di gioco. Abbiamo avuto un vincitore per il premio donna, Cristina Dall’Olmo, nuovi ingressi Salvatore Muto, premio Nicolò Ciuchi, un bambino di 9 anni che sta dando veramente grandi soddisfazioni all’interno dell’Accademia, e poi Rosolino Tonghini, che era anche amico di Angelo, e quindi è stato anche un piacere poterlo premiare in ricordo di chi ha seminato prima di noi per il piacere di questa bellissima attività”.

Vincitori Trofeo Angelo Mussap:

  • Premio donna: Cristina Dall’Olmo
  • Premio giovani: Nicolò Ciuchi
  • Premio nuovi soci: Salvatore Muto
  • Primo premio assoluto: Rosolino Tonghini

Vincitori del trofeo U14: Tommaso Feraboli, Lucia Cotticelli e Paolo Frosi. Grande prestazione anche per la Under10 Manolo Macalli.

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