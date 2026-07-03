Gli scacchi invadono Piazza Roma con il torneo U14 e le premiazioni del Memorial Mussap

Torri che cadono, cavalli su e giù dal campo di battaglia: re e regine hanno invaso i giardini di Piazza Roma. Non è una rievocazione storica, ma “Scacchi sotto le stelle”, l’iniziativa dei giovedì d’estate organizzata dall’Accademia Scacchistica Cremonese. Sessioni libere per tutti, grandi e piccini, e il torneo U14 organizzato dalla scuola stessa: il movimento scacchistico cremonese è in salute, e l’affluenza lo dimostra, come spiega il presidente dell’accademia Riccardo Cavaliere: “È una grande emozione e soprattutto una bella soddisfazione perché comunque insieme al Consiglio Direttivo abbiamo lavorato soprattutto in questa direzione, cioè verso i giovani, e quindi vedere che il frutto del lavoro poi dopo viene ricompensato insomma da un’enorme gioia, soprattutto per la location Piazza Roma perché comunque è il cuore un po’ della città di Cremona e quindi quando ci ritroviamo qui in occasione dei giovedì d’estate è sempre un piacere”.

È stata anche l’occasione per le premiazioni del Trofeo Angelo Mussap 2026, che ha visto il record di iscritti in questa edizione. Prosegue Cavaliere: “Abbiamo avuto il record di iscritti, eravamo più di 30 partecipanti, sintomo che anche in Accademia, comunque anche tra gli adulti, è aumentato proprio il flusso di gioco. Abbiamo avuto un vincitore per il premio donna, Cristina Dall’Olmo, nuovi ingressi Salvatore Muto, premio Nicolò Ciuchi, un bambino di 9 anni che sta dando veramente grandi soddisfazioni all’interno dell’Accademia, e poi Rosolino Tonghini, che era anche amico di Angelo, e quindi è stato anche un piacere poterlo premiare in ricordo di chi ha seminato prima di noi per il piacere di questa bellissima attività”.

Vincitori Trofeo Angelo Mussap:

Premio donna: Cristina Dall’Olmo

Premio giovani: Nicolò Ciuchi

Premio nuovi soci: Salvatore Muto

Primo premio assoluto: Rosolino Tonghini

Vincitori del trofeo U14: Tommaso Feraboli, Lucia Cotticelli e Paolo Frosi. Grande prestazione anche per la Under10 Manolo Macalli.

© Riproduzione riservata