A Cremona esplode la “TonyPitony Mania”: in 8mila per il provocatorio artista mascherato

Folle o visionario, genio o ignorante, volgare o semplicemente e piccatamente ironico.

Di lui si può dire – e si è detto – tutto e il contrario di tutto. Su una cosa, però, non si discute: quando passa si fa sentire, dividendo l’opinione pubblica tra detrattori sul piede di guerra e fan estasiati.

È così che, dopo mille critiche, polemiche e discussioni, anche a Cremona è esplosa la “TonyPitony Mania“, con l’artista siracusano come grande protagonista della seconda serata del Tanta Robba Festival 2026.

Salito alla ribalta ormai un anno fa come star del web – grazie a testi che definire espliciti sarebbe un eufemismo – TonyPitony è riuscito a radunare tra le 7.000 e le 8.000 persone al Parco al Po alle Colonie Padane, per un’ora e mezza di musica e puro intrattenimento.

Moltissimi infatti i giovani (e non solo) arrivati in città da diverse zone del Nord Italia, dalla Lombardia al Veneto, fino al Piemonte.

Con l’ormai iconica maschera da Elvis sul volto (suo marchio di fabbrica) e un piglio deciso, il cantante ha trascinato il pubblico con i suoi cavalli di battaglia, come “Striscia”, “Mi piacciono le nere” e “Donne Ricche“.

Novanta minuti di spettacolo in cui, per una sera, si sono (forse) messe in pausa le accese polemiche sbarcate anche sui banchi del consiglio comunale cittadino.

Quello di TonyPitony è – nel bene o nel male – un nome di grande rilievo nazionale, con spettacoli sold out in poche ore in tutto il Belpaese.

La sua esibizione segue quella di Ditonellapiaga di giovedì sera, artista con cui il cantante ha condiviso il palco durante l’ultimo Sanremo, vincendo la serata delle cover.

Al termine dello show, tra applausi e saluti, la festa è continuata fino a tarda notte con il karaoke dei “Disco pianobar“.

La decima edizione del Tanta Robba Festival si conclude sabato sera: sul main stage, l’artista e produttore bergamasco “Okgiorgio“.

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