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Otranto, si butta in mare per salvare figli di 8 anni e ha malore: morto 54enne

(Adnkronos) –
Tragedia oggi sabato 4 luglio a Otranto, dove un 54enne è morto dopo aver riportato a riva i figli gemelli di 8 anni, in difficoltà per il mare molto mosso. Nonostante le condizioni meteo, l’uomo era andato al mare con i bambini che però a causa delle forti raffiche di vento stavano rischiando di essere trascinati via dalla corrente.  

Il 54enne si è tuffato e dopo aver riportato i figli a riva si è sentito male e si è accasciato per terra. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di porto. 

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