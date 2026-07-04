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Nazionali

Wimbledon, oggi Berrettini-Dimitrov: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini torna protagonista a Wimbledon 2026. Oggi, sabato 4 luglio, il tennista azzurro affronta il bulgaro Grigor Dimitrov – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam di Londra. Berrettini, nelle due partite precedenti, ha eliminato Wawrinka e Fils, mentre Dimitrov ha superato Sweeny e Mensik. 

 

La partita tra Berrettini e Dimitrov è in programma oggi, sabato 4 luglio: il match, il terzo in programma sul Centrale, inizierà non prima delle 17. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, con il parziale fermo sull’1-1.  

 

Berrettini-Dimitrov sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

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