Ultime News

5 Lug 2026 Cardaminopsis, Portesani: “Mancano risposte sulla strategia commerciale”
5 Lug 2026 Scuole paritarie e nidi privati, Mozzi replica alla minoranza: “Serve un confronto basato sui fatti”
5 Lug 2026 Intervista all’uomo che ha trovato il cadavere: “Ho seguito il corpo dalla riva per non perderlo di vista”
5 Lug 2026 Cremona, controlli straordinari nel weekend: 239 persone identificate
5 Lug 2026 Cadavere nel canale Ciria a Brazzuoli: donna trovata senza vita
Nazionali

Milano, 55enne accoltellato fuori da un bar. L’aggressore: “Divertente, appena esco lo rifaccio”

(Adnkronos) – “Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio”: una frase choc di questo tipo avrebbe rivolto alle forze dell’ordine, secondo quanto si apprende, il 22enne Lamin Saidilly bloccato dalla polizia ieri a Milano dopo l’accoltellamento di un uomo di 55 anni che si trovava fuori da un bar.  

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si era fermata a parlare con alcuni clienti all’esterno del locale La Giada in via Capecelatro, quando è spuntato l’aggressore che, senza dire nulla, si è scagliato inspiegabilmente contro l’uomo, accoltellandolo una ventina di volte. Il padre del 55enne ferito sarebbe subito intervenuto per difendere il figlio e, con l’aiuto degli altri clienti, il 22enne è stato bloccato fino all’arrivo della polizia che poi lo ha portato a San Vittore. 

A quanto si apprende l’uomo è stabile, sedato e ancora in prognosi riservata. Subito dopo l’aggressione era stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. 

﻿ 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...