Identificata la donna trovata morta nel canale Ciria: è una 60enne italiana del cremonese

È stata identificata la donna trovata senza vita domenica mattina nelle acque della Ciria, in località Brazzuoli, frazione di Pozzaglio ed Uniti. Si tratta di una donna di 60 anni italiana residente in un comune a nord della città di Cremona. Il riconoscimento è avvenuto nelle ultime ore dopo che i familiari, leggendo la notizia del ritrovamento, hanno contattato i Carabinieri. Successivamente si sono recati sul posto per il riconoscimento ufficiale della salma.

Il corpo era stato rinvenuto intorno alle 11. A dare l’allarme era stato Jlich Boni, che stava portando a passeggio i suoi cani lungo il corso d’acqua. L’uomo aveva notato il cadavere trasportato dalla corrente e aveva immediatamente chiamato il 112, seguendolo fino all’arrivo dei soccorsi.

Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri delle Compagnie di Cremona e Castelverde. I vigili del fuoco avevano recuperato il corpo dall’acqua, mentre i sanitari avevano potuto soltanto constatare il decesso.

Sono tuttora in corso gli accertamenti dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le cause della morte.

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