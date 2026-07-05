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Palermo, 53enne ucciso a coltellate: uomo si barrica in casa, apre il gas e minaccia di far esplodere il palazzo

(Adnkronos) – Tragedia a Palermo. Un 53enne, Francesco Spataro è stato ucciso oggi, domenica 5 luglio, a coltellate al culmine di una lite. Subito dopo un altro uomo, forse coinvolto nel litigio condominiale, si è barricato in casa, ha aperto i rubinetti del gas e minaccia di far esplodere il palazzo, costringendo le forze dell’ordine a evacuare l’edificio e transennare l’intera zona. 

 

L’allarme è scattato quando alcuni condomini, dopo aver sentito urla e rumori, hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e uno specialista in negoziazioni per convincere l’uomo ad aprire la porta e mettere fine alla situazione di pericolo. Nel palazzo si trovano anche turisti ospiti di un bed & breakfast, fatti uscire in via precauzionale. 

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