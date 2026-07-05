Ultime News

5 Lug 2026 Cardaminopsis, Portesani: “Mancano risposte sulla strategia commerciale”
5 Lug 2026 Scuole paritarie e nidi privati, Mozzi replica alla minoranza: “Serve un confronto basato sui fatti”
5 Lug 2026 Intervista all’uomo che ha trovato il cadavere: “Ho seguito il corpo dalla riva per non perderlo di vista”
5 Lug 2026 Cremona, controlli straordinari nel weekend: 239 persone identificate
5 Lug 2026 Cadavere nel canale Ciria a Brazzuoli: donna trovata senza vita
Nazionali

Wimbledon, Djokovic-Safiullin – Diretta

(Adnkronos) – Novak Djokovic torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, domenica 5 luglio, il tennista serbo sfida, alle 14.30 sul campo centrale, il russo Roman Safiullin agli ottavi di finale dello Slam di Londra. Nei turni precedenti Djokovic ha eliminato Wu, Tsitsipas e Rinderknech, mentre Safiullin, che arriva dalle qualificazioni, ha superato Rublev, Van de Zandschulp e Fonseca. In caso di successo Djokovic diventerebbe il giocatore con più partite vinte nella storia dei ‘Championships’ con 106. Al momento condivide il record con lo svizzero Roger Federer a quota 105.  

 

Il vincente di Djokovic-Safiullin sfiderà chi passa tra il canadese Felix Auger Aliassime e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...