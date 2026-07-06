Classifica di gradimento dei sindaci, Virgilio cresce di mezzo punto nel sondaggio de “Il Sole24 Ore”

Pubblicato il tradizionale sondaggio Governance Poll da parte del Sole 24 Ore, che misura il consenso nei confronti dei sindaci dei capoluoghi di provincia.

Il sindaco di Cremona Andrea Virgilio si colloca al 79esimo posto su 92 amministratori presi in esame, recuperando nove posizioni rispetto allo scorso anno, quando era 88esimo. Il consenso di Virgilio si attesta al 48,5%, mezzo punto in più rispetto al 48% rilevato nel sondaggio del 2025. Resta però al di sotto del dato registrato al momento dell’elezione, quando il sindaco aveva ottenuto un gradimento del 50,4%: il saldo è quindi di -1,9 punti percentuali. Al primo posto c’è il sindaco di Firenze Sara Funaro, seguita da Marco Fioravanti di Ascoli Piceno e Gaetano Manfredi di Napoli. Guardando ai territori vicini a Cremona, Michele Guerra (Parma) è al settimo posto mentre Katia Tarasconi (Piacenza) al cinquantaquattresimo mentre

Per quanto riguarda i presidenti di Regione, la classifica della Governance Poll colloca al sesto posto il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Con un indice di gradimento del 57%, Fontana registra un consenso superiore di 2,3 punti percentuali rispetto a quello ottenuto alle elezioni. L’edizione 2026 del sondaggio premia soprattutto due presidenti al primo anno di mandato. In testa alla graduatoria c’è Antonio Decaro, presidente della Puglia, con un gradimento del 66%, seguito da Alberto Stefani, presidente del Veneto, fermo al 65%.

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