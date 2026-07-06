Viaggi, il Sud Italia fra le mete nazionali predilette dai cremonesi per l’estate 2026

I conflitti internazionali, le preoccupazioni legate alla chiusura dello stretto di Hormuz e i timori per i rincari del carburante hanno alimentato l’incertezza nei mesi scorsi, spingendo molti a rimandare la prenotazione delle vacanze.

Uno scenario che rischiava di frenare la voglia di partire, ma che a conti fatti non ha spento l’estate dei cremonesi. Nonostante l’era digitale e la possibilità di organizzare viaggi in autonomia, diverse persone continuano a rivolgersi alle agenzie, in cerca di certezze e di pacchetti già pronti.

Tra le destinazioni più richieste si conferma il Sud Italia, che anche quest’anno resta una delle mete preferite per chi sceglie di trascorrere le vacanze nel Belpaese.

“Sardegna, Sicilia, Puglia e Calabria vanno per la maggiore” dichiara Giordano Nobile, titolare di un’agenzia viaggi nel centro storico di Cremona, aggiungendo: “C’è una quota che probabilmente non si rivolge a noi, ma che individualmente organizza mete italiane di mare piuttosto vicine, come la classica Riviera Adriatica”.

Non manca però la voglia di varcare i confini internazionali, anche se frenano le prenotazioni verso il Medio Oriente. “Stanno ripartendo abbastanza gli Stati Uniti e in parte anche quell’area di Africa in cui si possono abbinare spiaggia e safari, visto che l’estate è ancora un periodo buono” prosegue Nobile.

Per quanto riguarda il budget, naturalmente la spesa varia in base alla tipologia di vacanza scelta. “Per una vacanza di coppia in alta stagione (luglio e agosto) sul territorio nazionale -spiega Nobile- si va attorno ai 3.500 euro per due persone, mentre all’estero la forbice spazia dai 2.000 ai 6.000 euro a persona a seconda della tipologia di viaggio”.

Un’estate dunque che almeno per ora si preannuncia con la valigia pronta e lo sguardo rivolto alla prossima destinazione.

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