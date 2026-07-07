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Nazionali

Aia, Orsato nuovo designatore di Serie A e B

(Adnkronos) –
Daniele Orsato è il nuovo responsabile della Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e B. Lo annuncia l’Aia con una nota sul proprio sito ufficiale. Il 50enne veneto, l’anno scorso responsabile della Can di Serie C, prende il posto di Gianluca Rocchi, autosospesosi perché finito al centro dell’inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri e sostituito negli ultimi mesi dello scorso campionato da Dino Tommasi. Insieme ad Orsato in commissione ci saranno Luca Banti, Gabriele Gava, Danilo Giannoccaro, Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. A dirigere la Can di Serie C Nicola Giovanni Ayroldi, mentre in Serie D il responsabile sarà Paolo Dondarini. 

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