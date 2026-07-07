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Carta dedicata a te 2026, a chi spetta il bonus
NAPOLI (ITALPRESS) – La “Carta Dedicata a te” torna anche nel 2026. Il contributo, pari a 500 euro annui per nucleo, è finalizzato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità e viene erogato tramite carte prepagate Postepay consegnate dagli uffici postali sulla base degli elenchi INPS. Una buona notizia per quelle famiglie con un basso ISEE. Il punto dell’economista dell’economista Gianni Lepre.
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