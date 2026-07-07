Giansanti “Sulla Xylella dare risposte concrete ai nostri agricoltori”

ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo iniziare a dare risposte concrete ai nostri agricoltori. Non è pensabile che, dopo 13 anni, ancora non ci sia un quadro d’insieme stabile e coerente che permetta ai nostri viticoltori del Sud Italia di ripartire in tempi rapidi.Bene, quindi, l’azione del Governo nel voler dare una gestione straordinaria a una crisi che dura da troppo tempo e bene lavolontà di avviare investimenti capaci di garantire agli agricoltori le certezze necessarie, soprattutto sul piano finanziario”.Così Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, a margine di un evento a Palazzo della Valle a Roma sulla xylella.

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