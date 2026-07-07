Girava in auto con un coltello di 21 cm: denunciato 51enne

Girava in auto con un coltello di 21 centimetri: nei guai è finito un 51enne di Cremona, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. L’uomo è stato controllato lunedì mattina dai Carabinieri della Sezione Radiomobile, durante un servizio di pattugliamento del territorio, a bordo di un’autovettura con targa estera.

L’intervento è avvenuto intorno alle 11.30 in via Passolombardo. Oltre alla verifica dei documenti, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale e del mezzo. L’accertamento ha permesso di rinvenire l’arma, che è stata immediatamente sequestrata.

Al termine delle verifiche, il 51enne è stato denunciato all’Autorità giudiziaria con l’accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

L’episodio rientra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio svolti quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri per prevenire reati e garantire la sicurezza sulle strade cittadine.

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