Incendio all’interno dell’impianto Proler di via Riglio: situazione sotto controllo

In riferimento all’incendio sviluppatosi nella tarda serata di lunedì all’interno dell’impianto Proler di via Riglio, Acciaieria Arvedi informa che la situazione è stata prontamente gestita grazie all’immediato intervento delle proprie squadre antincendio, attivate secondo le procedure previste dal piano di emergenza aziendale, e al successivo supporto dei Vigili del Fuoco, che l’azienda ringrazia per la professionalità e l’efficacia dell’intervento.

L’incendio è stato completamente domato e l’area è stata messa in sicurezza. Le cause dell’episodio sono in corso di accertamento. Le prime valutazioni fanno ritenere possibile un fenomeno di autocombustione del materiale stoccato, ma ogni conclusione sarà affidata alle verifiche tecniche.

L’azienda desidera rassicurare i cittadini che, fin dal primo allarme, sono state immediatamente attivate tutte le procedure previste dal piano di sicurezza aziendale, a tutela delle persone, degli impianti e dell’ambiente.

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