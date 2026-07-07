Milano, ciclista travolta e uccisa: camionista denunciato per omicidio stradale

(Adnkronos) – E’ stato denunciato per omicidio stradale il 33enne che al volante di un camion poco prima delle 13 di oggi, martedì 7 luglio, ha investito e ucciso una ciclista all’incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni a Milano.

La polizia locale sta ancora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’ipotesi più probabile è che la ciclista – Laura Ghilardi, milanese, 67 anni compiuti lo scorso febbraio – pedalasse lungo via Colleoni accanto al camion, dotato del sensore per l’angolo cieco. All’incrocio, regolamentato da semaforo, il mezzo pesante ha girato a destra, travolgendo la donna.

Ghilardi era in condizioni disperate quando il 118 l’ha soccorsa e, portata in codice rosso all’ospedale di Niguarda, è morta poco dopo. Il camionista, sottoposto all’alcol-test, è risultato negativo.