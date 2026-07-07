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Nazionali

Mondiali, oggi Argentina-Egitto: probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – Grande attesa per il ritorno in campo dei campioni del mondo in carica dell’Argentina. Oggi, martedì 7 luglio, la nazionale ‘albiceleste’ guidata in panchina dal ct Lionel Scaloni affronta l’Egitto – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. II match si disputerà ad Atlanta in Georgia. La vincente del match troverà ai quarti del torneo una tra Colombia e Svizzera. Sfida nella sfida il duello tra le stelle delle squadre: Lionel Messi e Mohamed Salah.  

 

La sfida tra Argentina ed Egitto è in programma oggi, martedì 7 luglio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 

Argentina (4-4-2): Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández, Almada; Messi, Lautaro Martínez. Ct: Scaloni.  

Egitto (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, El Fotouh; Attia, Lashin; Zico, Salah, Ashour; Marmoush. Ct: Hassan.  

 

Argentina-Egitto sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 e su Dazn. Il match si potrà seguire in streaming su Rai Play e sull’app di Dazn. 

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