Sale sul bus sostitutivo senza biglietto e insulta i Carabinieri: denunciato 23enne

Momenti di tensione nel pomeriggio di lunedì alla stazione ferroviaria di Olmeneta, dove un giovane ha dato in escandescenze dopo che gli era stato impedito di salire su un autobus sostitutivo diretto a Cremona perché sprovvisto del regolare titolo di viaggio. Il mezzo era stato predisposto da Trenord per supplire al blocco della stazione di Cremona a causa di lavori.

L’episodio è avvenuto intorno alle 15. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 23enne ha reagito con atteggiamenti aggressivi e minacciosi, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Castelverde, supportati da una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona. All’arrivo dei carabinieri, il giovane è stato individuato e sottoposto a controllo, ma ha continuato a mantenere un comportamento particolarmente agitato, opponendosi all’identificazione e insultando ripetutamente i militari davanti ai numerosi viaggiatori presenti nell’area della stazione.

Grazie al tempestivo intervento e al coordinamento degli equipaggi, la situazione è stata riportata rapidamente sotto controllo senza che nessuno rimanesse ferito.

Il protagonista della vicenda è un 23enne domiciliato in provincia di Brescia, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Al termine degli accertamenti è stato denunciato all’Autorità giudiziaria con l’accusa di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

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