Mondiali, Svizzera-Colombia 0-0 – Diretta

(Adnkronos) –

Colombia e Svizzera chiudono il programma degli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Oggi, martedì 7 luglio, la nazionale sudamericana guidata in panchina dal ct Carlos Queiroz affronta la selezione elvetica del ct Murat Yakin – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. II match si disputerà al Bc Place di Vancouver. Ai secidesimi i ‘cafeteros’ hanno superato il Ghana per 1-0, mentre i rossocrociati hanno superato 2-0 l’Algeria.

La vincente del match troverà ai quarti del torneo l’Argentina, che ha battuto l’Egitto 3-2 in rimonta.