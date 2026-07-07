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Nazionali

Sardegna, bambino di 9 anni morto in un resort: era in vacanza con la famiglia

(Adnkronos) – Tragedia stamani a Santa Teresa di Gallura (Sassari). Un bimbo di 9 anni, norvegese, in vacanza nell’isola con la famiglia, è morto improvvisamente intorno alle 11 all’interno del resort Valle dell’Erica, dove soggiornava insieme alla famiglia. Immediatamente soccorso dal personale del 118 purtroppo invano. 

Il piccolo turista norvegese ha avuto un arresto cardiaco proprio quando vicino a lui c’era il medico della struttura che ha subito iniziato le manovre per rianimarlo. Sul posto sono intervenuti anche un’ambulanza e l’elisoccorso, ma non c’è stato nulla da fare per salvare il piccolo turista che era venuto in Sardegna per passare le vacanze. 

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