Tour de France, oggi la quarta tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – Il Tour de France 2026 torna protagonista con la quarta tappa. Oggi, martedì 7 luglio, la Grande Boucle va in strada con la frazione che parte da Carcassone a Foix. Dopo le due tappe iniziali in Spagna, con arrivo in entrambi i casi a Barcellona, e la terza, la prima ‘francese’ della nuova edizione, da Granollers a Les Angles, i ciclisti affronteranno un totale di 181,9 chilometri da correre sui Pirenei.

I ciclisti partiranno da Carcassone per affrontare un totale di 181,9 chilometri di percorso e un dislivello pari a 2700 metri. La prima salita in programma è quella del Col de Bedos, una scalata di quarta categoria, seguita dal Col du Paradis, di terza categoria. Dopo un tratto in pianura si arriverà allo sprint intermedio di Quillan e a due salite di seconda categoria: il Col de Coudons, una scalata da 10,7 chilometri con una pendenza media al 5,5%, e il Col de Montsegur, 6,9 chilometri al 6,6% di pendenza, prima dell’arrivo a Les Angles.

La partenza della quarta tappa del Tour de France è prevista per le 13.25, con l’arrivo che è invece in programma intorno alle 17.23.

La Grande Boucle sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels