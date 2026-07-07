Ucraina, media: missili Kiev su aeroporto Belgorod, blackout nella regione

(Adnkronos) – Missili ucraini hanno colpito nella notte l’aeroporto di Belgorod e un impianto di gestione di un gasdotto, provocando un blackout nella regione russa. Un incendio è scoppiato nello scalo in seguito agli attacchi, secondo quanto riportato dal canale di notizie Telegram Exilenova Plus. Nel frattempo, il sistema di produzione del gasdotto principale di Belgorod ha preso fuoco, riporta il canale di notizie indipendente russo Astra.

“Belgorod e il distretto della città sono stati oggetto di un massiccio attacco missilistico da parte delle forze armate ucraine la scorsa notte”, ha dichiarato il governatore Alexander Shuvaev, confermando gli attacchi missilistici ucraini nella regione senza tuttavia menzionare nello specifico le infrastrutture che sarebbero state prese di mira. Secondo quanto riportato da Shuvaev, una persona è rimasta uccisa e tre ferite nel villaggio di Belovskoe, mentre un edificio nel villaggio di Pushkarnoe ha preso fuoco a seguito degli attacchi ucraini. “Ancora una volta, le infrastrutture energetiche sono state danneggiate, pertanto si registrano interruzioni nella fornitura di energia elettrica e acqua in alcune zone di Belgorod e in diversi comuni”, ha affermato.

L’Ucraina avrebbe lanciato inoltre più di 430 droni verso Mosca durante la notte, ha annunciato il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, nel giorno del vertice Nato di Ankara con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky come ospite d’onore. “Dalla sera fino alle 6 del mattino, più di 430 droni hanno sorvolato la regione di Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a lungo raggio, 36 droni nemici sono stati distrutti mentre si avvicinavano a Mosca”, ha scritto Sobyanin sui social media.