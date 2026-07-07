Vannacci smentisce l’incontro con Di Battista: “Una bufala”

(Adnkronos) – Nessun incontro segreto, nessuna intesa in cantiere. Roberto Vannacci, eurodeputato e leader di Futuro Nazionale, smonta senza mezzi termini le indiscrezioni di stampa secondo cui avrebbe avuto un faccia a faccia con Alessandro Di Battista, ex esponente M5S oggi alla guida dell’associazione Schierarsi, data da alcuni ambienti come possibile nuovo soggetto politico in vista delle prossime elezioni.

Raggiunto dall’Adnkronos, il generale liquida la ricostruzione con una battuta: “Che bufala! Come quella secondo cui avrei incontrato Renzi al Circolo canottieri… Fanno a gara a chi la spara più grossa”. Non cambia registro nemmeno quando gli si chiede se un incontro con “Dibba” possa comunque avvenire in futuro, e se tra i due progetti politici – quello di Futuro Nazionale e quello, ancora in fase di definizione, dell’ex parlamentare pentastellato – esistano punti di contatto. Vannacci glissa: “Non lo so… mai seguito. Io mi concentro su Futuro Nazionale e sul mio ruolo di eurodeputato. E non è poco”.