Infantino tifa Argentina? Esultanza (fake) e teorie del complotto ai Mondiali

(Adnkronos) –

Gianni Infantino tifa Argentina ai Mondiali 2026? Dopo la clamorosa rimonta dell’Albiceleste contro l’Egitto, che è riuscita a staccare il pass per i quarti di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada riuscendo a recuperare da 0-2 e vincendo il match per 3-2, sul web si sono rincorse teorie di un presunto ‘complotto’ a favore di Lionel Messi per far vincere la coppa all’Argentina.

Ad accusare Infantino ci sono diversi video che si stanno rincorrendo sul web, che vedrebbero il presidente della Fifa esultare per i gol dell’Argentina e rattristarsi per ogni rete subita, svelando così un presunto ‘tifo’ per Messi e compagni.

Dopo i sedicesimi di finale vinti dall’Albiceleste contro Capo Verde, intercettato da una tv argentina, Infantino ha detto: “Un abbraccio a tutta l’Argentina e complimenti. Il cuore stasera non ha retto, anche per me che sono neutrale”. Nelle ultime ore è diventato virale un video che raffigurerebbe il numero 1 della Fifa ‘disperato’ dopo un gol subito dall’Argentina contro l’Egitto, ma in realtà le immagini sono vecchie.

Il video mostra Infantino che, in tribuna d’onore, è protagonista di un apparente gesto di disappunto, mentre alle sue spalle altri spettatori esultano. Molti utenti hanno quindi collegato le immagini alla partita Argentina-Egitto, associando il disappunto del presidente della Fifa ad un gol della nazionale nordafricana. In realtà, come evidenziano anche le note di comunità, le immagini si riferiscono ad un’altra partita.

A dare adito a queste accuse, ci ha pensato l’Egitto. “Non è giusto, l’arbitro non è stato giusto. Ha rubato lo sforzo di un’intera nazione dall’inizio”, ha detto l’attaccante Ziko a caldo, lamentando presunti torti arbitrali durante la sfida, “il campionato è truccato per l’Argentina, complimenti a loro che hanno già vinto il Mondiale: è tutto pianificato”, ha concluso, accusando così Fifa e Albiceleste.

Una tesi confermata anche dal ct dell’Egitto, Hossam Hassan: “Non guarderò più partite dei Mondiali”, ha detto l’allenatore, “questa è la mia piccola forma di protesta. Hanno rubato il nostro duro lavoro e lo ha visto tutto il mondo”. “Vogliono che siano presenti i campioni del mondo, vogliono che ci sia Messi”, ha continuato il ct, “è una questione di marketing. Avremmo voluto dare una gioia ai nostri tifosi, ma il calcio non è solo una questione di campo. E’ anche marketing, non ci sono solo aspetti tecnici. Ci sono stati errori”.

“Abbiamo giocato meglio dei campioni in carica, siamo stati superiori in tutto – ha aggiunto il ct. Il risultato è stato condizionato da fattori legati al campo e fattori esterni, forse vogliono tenere Messi in corsa. Non c’è stato rispetto e non c’è stato fair play. Non è stato concesso un rigore, non è stato nemmeno controllato al Var”, ha detto facendo riferimento all’intervento su Salah nell’azione che si è conclusa, dall’altra parte del campo, con il gol del 3-2 argentino. “Ci è anche stato annullato un gol per ragioni misteriose. La vita è ingiusta, perché non c’è correttezza nello sport? Posso parlare di sfortuna, ma non siamo stati trattati con fair play: è stata un’ingiustizia”.