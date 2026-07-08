La tradizione si rinnova: confermata la ‘Festa dell’Assunta’ con la Madonna di Brancere

Il comitato organizzativo è operativo da tempo e ora ha definito il programma di un evento estivo attesto da moltissimi cittadini: è la Festa dell’Assunta che il 15 agosto sarà celebrata come da tradizione, organizzata dai Comuni di Cremona e Stagno Lombardo insieme alla Protezione Civile e le Società Canottieri con il Patrocinio dell’ente Provincia e la collaborazione della Diocesi.

Lo svolgimento sarà su due giorni secondo una struttura già proposta con successo nel 2024 e 2025, che si ispira alle origini della manifestazione ideata dal compianto don Aldo Grechi. Il via quindi è previsto il 14 agosto alle 20:45 nella città del Torrazzo con la processione aux flambeaux in cammino sul Lungopo Europa dalla Canottieri Flora a Largo Marinai d’Italia.

Poi a Ferragosto la giornata si apre alle 11 con la messa solenne nella Cattedrale di Santa Maria Assunta proposta in diretta televisiva su CR1; mentre alle 15 parte la consueta processione fluviale alla presenza di numerosi fedeli sull’alzaia, dove l’effigie della Patrona del Po, custodita al Santuario di Brancere, viene portata sul Grande Fiume accompagnata dai vogatori delle società rivierasche.

Da qui la benedizione delle Canottieri e il ricordo dei defunti per le alluvioni, a seguire la celebrazione eucaristica in località Isola Provaglio (Brancere) sempre trasmessa sulla nostra emittente. In chiusura un momento conviviale con il supporto dell’Associazione Borgo fluviale Isola Provaglio.

Esprime soddisfazione il Presidente della Provincia Roberto Mariani, sottolineando l’importanza di mantenere viva una manifestazione di fede che al contempo valorizza il territorio ed è radicata nella storia locale.

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