Nuova ondata di calore a Cremona, in città toccati i 39 gradi

L’Italia torna nel mirino del caldo africano. Anche su Cremona è arrivata la terza ondata di calore dell’anno e, secondo le previsioni di 3Bmeteo, nei prossimi giorni le temperature continueranno a salire, con valori ben oltre la media del periodo. La giornata più difficile è stata mercoledì quando in città si sono toccate punte di 39 gradi. A rendere l’aria ancora più rovente anche i venti in discesa dalle Alpi. Tuttavia, il caldo è più secco rispetto alle classiche ondate afose, ma non per questo meno pesante. Nelle città, infatti, il calore accumulato da asfalto e cemento rende difficili anche le ore serali.

Tra giovedì e venerdì il picco del caldo si sposterà verso il Centro-Sud. Qui l’arrivo di nuove masse d’aria provenienti dal Nord Africa farà salire ancora di più le temperature. Sempre più diffuse anche le cosìdette “notti tropicali”: in molte città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi, rendendo più difficile riposare. Una situazione che potrebbe creare maggiori disagi soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

Nel fine settimana si tornerà a respirare grazie all’arrivo di aria leggermente più fresca, che potrebbe favorire qualche temporale e un temporaneo calo delle temperature. La tregua, però, sarà breve: gli ultimi aggiornamenti indicano che la prossima settimana il caldo potrebbe diventare ancora più intenso, con valori eccezionali per il mese. Le previsioni sono ancora da confermare, ma la tendenza è chiara: l’estate non sembra intenzionata ad allentare la presa.

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