Pista ciclabile di Cavatigozzi, Alquati interroga la giunta: “Serve intervento immediato”

Il consigliere della Lega Jane Alquati ha portato in Consiglio comunale una nuova interrogazione a risposta orale per richiamare l’attenzione sullo stato della pista ciclabile che collega Cavatigozzi al centro città, un’infrastruttura considerata strategica per la mobilità quotidiana dei residenti della frazione.

Secondo Alquati, il percorso versa ormai in condizioni di grave deterioramento, tanto da rappresentare un problema di sicurezza e di decoro urbano.

La consigliera spiega di aver raccolto numerose segnalazioni dai cittadini che utilizzano la ciclabile ogni giorno.

“Ho ricevuto diverse segnalazioni circa le pessime condizioni della pista ciclopedonale – spiega Alquati – con buche, avvallamenti, vegetazione invadente e segnaletica ormai illeggibile. Si tratta di una situazione non più tollerabile, che mette in pericolo gli utenti più fragili come bambini e anziani, e scoraggia un uso virtuoso di un’importante infrastruttura per la mobilità sostenibile”.

Alquati sottolinea come il degrado non sia frutto di episodi isolati, ma di una mancata manutenzione prolungata, che avrebbe trasformato un collegamento essenziale in un percorso sempre più insicuro.

Per questo ha chiesto chiarimenti formali all’Amministrazione comunale. “Ho chiesto formalmente a sindaco e giunta – aggiunge – se siano a conoscenza del problema, quali fondi siano stati previsti e soprattutto con quali tempi si possa procedere a restituire decoro e sicurezza alla pista. Cremona ha bisogno di infrastrutture moderne e sicure, non di percorsi abbandonati”.

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