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Sport

3xCre, finali in piazza del Comune per chiudere la Golden League

di Maria Cristina Coppola

Si chiude in piazza del Comune il circuito 3xCre, atto finale dei Memorial Miky Barcella e Robi Telli. Dalle 19.30 in campo le migliori 8 squadre Senior e le migliori 4 Under 17

Un momento dell'edizione 2025
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Dai campetti delle Colonie Padane e di via dei Classici alla piazza del Comune. Il circuito 3xCre è pronto per l’atto conclusivo della Gold League, in programma durante i Giovedì d’Estate. Una serata che porterà il basket 3 contro 3 nel cuore di Cremona, chiudendo il percorso iniziato nel mese di giugno con il Memorial Miky Barcella e proseguito con il Memorial Robi Telli.

Si tratta della 2ª edizione delle finali in piazza, dopo il successo dello scorso anno. Il livello delle squadre qualificate è alto e il tabellone si presenta aperto, senza pronostici netti. A contendersi il titolo saranno le migliori 8 squadre Senior e le migliori 4 Under 17 tra quelle che hanno partecipato a entrambe le manifestazioni. Il programma prevede il check-in delle squadre alle 19, con inizio delle partite alle 19.30. Si partirà con i quarti di finale Senior, poi spazio alle semifinali Under 17 e Senior, alle finali per il 1° posto di entrambe le categorie e, a seguire, alle premiazioni.

Il tabellone Senior seguirà la formula playoff a eliminazione, con la prima classificata contro l’ottava, la seconda contro la settima, la terza contro la sesta e la quarta contro la quinta. Le squadre qualificate, in ordine di classifica, sono Bosco Verticale, Trink and Roll, AS Crotone, Bricklayers, Bovoclat, Rappresentativa Aromatico, Beccutes e 4 cacciatori e un fagiano. Gli accoppiamenti dei quarti saranno quindi Bosco Verticale–4 cacciatori e un fagiano, Trink and Roll–Beccutes, AS Crotone–Rappresentativa Aromatico e Bricklayers–Bovoclat.

Stessa logica per l’Under 17, con semifinali incrociate tra le quattro squadre qualificate: Team Chiappetto, 40 G, Salo Salamella e Sottocosto. La prima affronterà la quarta, la seconda la terza, in un mini-torneo che assegnerà il titolo di categoria.

Accanto alla dimensione sportiva resta centrale anche quella solidale. Come già nelle precedenti edizioni, parte del ricavato dei due tornei sarà destinata a sostenere la ricerca sul tumore del testicolo attraverso il Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale dell’Università di Brescia, con cui l’Associazione Michelangelo Barcella collabora da tempo.

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