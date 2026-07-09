3xCre, finali in piazza del Comune per chiudere la Golden League

Dai campetti delle Colonie Padane e di via dei Classici alla piazza del Comune. Il circuito 3xCre è pronto per l’atto conclusivo della Gold League, in programma durante i Giovedì d’Estate. Una serata che porterà il basket 3 contro 3 nel cuore di Cremona, chiudendo il percorso iniziato nel mese di giugno con il Memorial Miky Barcella e proseguito con il Memorial Robi Telli.

Si tratta della 2ª edizione delle finali in piazza, dopo il successo dello scorso anno. Il livello delle squadre qualificate è alto e il tabellone si presenta aperto, senza pronostici netti. A contendersi il titolo saranno le migliori 8 squadre Senior e le migliori 4 Under 17 tra quelle che hanno partecipato a entrambe le manifestazioni. Il programma prevede il check-in delle squadre alle 19, con inizio delle partite alle 19.30. Si partirà con i quarti di finale Senior, poi spazio alle semifinali Under 17 e Senior, alle finali per il 1° posto di entrambe le categorie e, a seguire, alle premiazioni.

Il tabellone Senior seguirà la formula playoff a eliminazione, con la prima classificata contro l’ottava, la seconda contro la settima, la terza contro la sesta e la quarta contro la quinta. Le squadre qualificate, in ordine di classifica, sono Bosco Verticale, Trink and Roll, AS Crotone, Bricklayers, Bovoclat, Rappresentativa Aromatico, Beccutes e 4 cacciatori e un fagiano. Gli accoppiamenti dei quarti saranno quindi Bosco Verticale–4 cacciatori e un fagiano, Trink and Roll–Beccutes, AS Crotone–Rappresentativa Aromatico e Bricklayers–Bovoclat.

Stessa logica per l’Under 17, con semifinali incrociate tra le quattro squadre qualificate: Team Chiappetto, 40 G, Salo Salamella e Sottocosto. La prima affronterà la quarta, la seconda la terza, in un mini-torneo che assegnerà il titolo di categoria.

Accanto alla dimensione sportiva resta centrale anche quella solidale. Come già nelle precedenti edizioni, parte del ricavato dei due tornei sarà destinata a sostenere la ricerca sul tumore del testicolo attraverso il Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale dell’Università di Brescia, con cui l’Associazione Michelangelo Barcella collabora da tempo.

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