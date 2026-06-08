Memorial Miky Barcella, Trink and Roll vince tra basket, musica e solidarietà

Una cornice di pubblico, due campetti sempre vivi, stand, musica e uno sguardo al sociale con Lilt per lanciare un messaggio perfettamente in linea con lo spirito che muove l’associazione nata per ricordare Michelangelo. Il Memorial Miky Barcella ha confermato anche quest’anno la propria identità: un torneo di basket, certo, ma anche un momento di aggregazione capace di tenere insieme sport, amicizia e attenzione al territorio. Al Parco delle Colonie Padane, il 3 contro 3 ha occupato il centro della scena per un fine settimana che ha visto in campo 24 squadre, di cui 12 Gold, inserite nel percorso che proseguirà con il Memorial Robi Telli e porterà alle finali del 9 luglio in piazza del Comune.

Nel tabellone Senior la vittoria è andata a Trink and Roll, che in finale ha superato Bosco Verticale 21-16. MVP del torneo Mattia Savio, protagonista nella formazione composta da Sergio Anghel, Paolo Treccani, Alberto Brognoli e Leonardo Trinchieri, quest’ultimo fermo per infortunio. Nella finale per il 3° e 4° posto successo di AS Crotone contro Rappresentativa Aromatico.

Spazio importante anche ai tornei giovanili. Nell’Under 17 si è imposto il Team Chiappetto, nell’Under 15 successo per Il tridente +1, mentre nell’Under 14 la vittoria è andata a I baroni. Un mosaico di categorie che ha confermato la volontà degli organizzatori di allargare il più possibile la partecipazione e di dare continuità a un evento ormai riconoscibile nel calendario cestistico cremonese.

La formula Gold resta il filo di collegamento con il resto del circuito 3xCre. Le 12 squadre iscritte in questa categoria affronteranno anche il Memorial Robi Telli con l’obiettivo di conquistare un posto nelle finali di piazza del Comune, dove si qualificheranno 8 squadre Senior e 4 Under 17. Un percorso che porta il basket dai campetti alla città, fino alla serata conclusiva nel cuore di Cremona.

Soddisfatto Filippo Cocchi, presidente dell’Associazione Michelangelo Barcella, che ha tracciato un primo bilancio della manifestazione: “Per noi è un bilancio sempre positivo, direi che anche quest’anno è stata un’edizione soddisfacente. Abbiamo avuto 24 squadre senior, siamo riusciti a fare in un evento separato più di 140 bambini per il minibasket. Siamo contenti per la parte sportiva perché riusciamo a coinvolgere sempre tanti ragazzi”.

Il valore del Memorial, però, non si esaurisce nel risultato delle partite. La risposta del pubblico e la possibilità di vivere le Colonie Padane anche oltre il torneo hanno dato ulteriore forza alla manifestazione: “C’è sempre una bella cornice di pubblico e l’area si presta anche a eventi post-torneo, post-partite. Devo dire che siamo contenti per com’è andata, adesso faremo un bilancio generale di quello che è stato, però soddisfatti”.

Ora lo street basket si sposterà al rinnovato campetto di via dei Classici per il Memorial Robi Telli in programma il 20 e 21 giugno e verso le finali del 9 luglio in piazza del Comune.

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