Bosco Verticale batte Brick Layers e conquista il Memorial Robi Telli

Il Memorial Robi Telli è tornato a casa, in via dei Classici, e lo ha fatto sui campetti completamente rimessi a nuovo. Una novità che ha dato ulteriore significato a un fine settimana vissuto tra pallacanestro, divertimento, stand e partecipazione, nella consueta cornice di pubblico che, nonostante il caldo, ha accompagnato partite e momenti collaterali dell’evento.

Il torneo Senior ha chiuso il weekend con la vittoria di Bosco Verticale, che nella finalissima per il 1° e 2° posto ha superato Brick Layers 18-12. La squadra vincitrice era composta da Sebastiano Zovadelli, Tommaso Dal Cero, Filippo Dal Cero, Emanuele Boschiroli e Federico Valenti. A Tommaso Dal Cero è andato anche il premio di MVP della finale. Partita tiratissima, invece, per il 3° e 4° posto, con Bonvoclat capace di imporsi 21-20 su AS Crotone al termine di una sfida decisa sui dettagli.

Il Memorial Robi Telli non è stato però soltanto basket. Il programma ha confermato la formula allargata della manifestazione, con spazio anche agli altri tornei. Il torneo di calcetto è stato vinto da I Furetti, mentre la gara del tiro da tre ha premiato Roberto Nolli. Nel green volley, il podio ha visto la vittoria di Caccia alle anatre, con MVP Cristina Spoto.

Nel corso delle premiazioni anche il riconoscimento a Giacomo Guarneri, volontario degli Amici di Robi, premiato per l’impegno. Un gesto che ha ricordato ancora una volta come il Memorial viva anche grazie alle nuove generazioni che si avvicinano al sodalizio, pur non avendo avuto la possibilità di conoscere Roberto Telli di persona.

Ora l’appuntamento con lo street basket è rimandato al 9 luglio quando in piazza del Comune, durante i giovedì d’estate, si terranno le finali tra le squadre che hanno partecipato alla Golden League, scendendo in campo sia al Memorial Barcella che al Memorial Telli.

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