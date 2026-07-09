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Cronaca

Bosco Didattico di Castelleone, domenica pomeriggio torna l’apertura al pubblico

di Federica Bandirali

Passeggiate nella natura, accompagnamento dei volontari e ultima occasione prima della pausa estiva di agosto

Il Bosco Didattico
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Domenica 12 luglio, dalle 14 alle 18, il Bosco Didattico di Castelleone aprirà gratuitamente le proprie porte ai visitatori per il consueto appuntamento con le visite pomeridiane, offrendo un’occasione per trascorrere qualche ora immersi nella natura.

L’iniziativa è rivolta sia agli appassionati dell’ambiente sia a chi desidera concedersi una passeggiata all’aria aperta in uno dei pochi boschi di pianura del territorio. La fitta vegetazione garantisce infatti una piacevole ombra anche durante le giornate più calde dell’estate, rendendo il percorso particolarmente adatto a famiglie e visitatori di ogni età.

Secondo le previsioni meteo, inoltre, il fine settimana potrebbe essere interessato da alcuni fenomeni temporaleschi nelle ore serali, condizioni che potrebbero contribuire a rendere il clima più fresco e favorevole alle passeggiate domenicali.

Come di consueto sarà possibile visitare il Bosco anche con il supporto del personale provinciale e dei volontari, che accompagneranno i partecipanti illustrando le principali caratteristiche dell’area, con approfondimenti sulla flora, sulla fauna e sulle peculiarità ambientali di questo prezioso ecosistema.

L’appuntamento di domenica rappresenta anche l’ultima apertura prima della pausa estiva. Come ogni anno, infatti, il Bosco Didattico resterà chiuso per tutto il mese di agosto, mentre le visite domenicali riprenderanno regolarmente a partire da settembre.

Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti del Bosco Didattico e dell’Ecomuseo della Provincia di Cremona.

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