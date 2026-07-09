Innovazione e sostenibilità, a Cremona la tappa finale del workshop itinerante di Fondazione Lgh

Si è svolta nella Sala dei Quadri del Palazzo Comunale di Cremona la tappa conclusiva dell’”Innovation Workshop On The Road”, evento itinerante promosso da Fondazione Lgh/Gruppo A2A nei territori di riferimento — Pavia, Lodi, Crema, Ovest Bresciano/Franciacorta e Cremona. L’iniziativa ha rappresentato il momento finale di un percorso di confronto e divulgazione dedicato all’innovazione, alla transizione energetica e alla valorizzazione delle competenze territoriali.

Durante l’incontro, Andrea Guarneri, consigliere di Fondazione LGH per il territorio di Cremona, ha illustrato la missione e le attività della Fondazione, nata quattro anni fa per creare sinergie tra università, pubblica amministrazione, privati e giovani imprenditori. “Ogni anno la Fondazione dispone di risorse destinate al cofinanziamento di progetti imprenditoriali e scientifici che rispondono ai criteri stabiliti dal comitato scientifico e dal cda. I settori privilegiati sono energia, agricoltura e innovazione, con attenzione anche al sociale e alla cultura”, ha detto Guarneri. Tra le iniziative più significative, Guarneri ha ricordato il progetto di contrasto alla povertà energetica, avviato nel 2023 e riproposto quest’anno, con 50.000 euro destinati all’amministrazione comunale per sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento delle bollette di luce e gas. L’intervento ha previsto anche un percorso formativo per promuovere comportamenti virtuosi nell’uso dell’energia e dell’acqua, coinvolgendo 152 famiglie.

“La giornata – ha detto Giorgio Bontempi, presidente di Fondazione Lgh – ha offerto un’occasione di confronto sui progetti già finanziati e sulle nuove opportunità per il territorio cremonese, con l’obiettivo di facilitare il dialogo tra istituzioni, imprese e centri di ricerca e di favorire lo sviluppo di idee innovative legate all’economia circolare e alla sostenibilità. Un appuntamento che conferma il ruolo della Fondazione LGH come motore di crescita e coesione per i territori che rappresenta”.

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