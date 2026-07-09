Commercio estero e marketing digitale, al via il corso di alta specializzazione per formare i professionisti dell’internazionalizzazione

In un contesto economico sempre più globale e competitivo, la formazione di figure professionali capaci di accompagnare le imprese sui mercati internazionali diventa una leva strategica per lo sviluppo del territorio. Con questo obiettivo la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, attraverso la sua azienda speciale CMP Sviluppoimpresa (sede di Mantova), in collaborazione con il Consorzio Mantova Export, promuove l’edizione 2026 del Corso di alta specializzazione in commercio estero e marketing digitale.

Il percorso è rivolto a giovani diplomati e laureati e punta a fornire competenze tecniche, normative e comunicative immediatamente spendibili negli uffici estero delle aziende locali.

“Con questo corso vogliamo colmare il gap tra formazione e mondo del lavoro”, spiegano i promotori dell’iniziativa, CMP Sviluppoimpresa (sede di Mantova) e il Consorzio Mantova Export. “Le nostre imprese chiedono profili pronti, in grado di inserirsi negli uffici estero con competenza e proattività. Investire nei giovani significa investire nel futuro delle nostre imprese e della nostra economia locale.”

Il programma prevede 320 ore di lezioni in aula e 160 ore di tirocinio in azienda, con un approccio che alterna teoria e pratica attraverso esercitazioni, simulazioni e analisi di casi aziendali reali.Tra i principali temi affrontati figurano l’internazionalizzazione come scelta strategica d’impresa, le tecniche di vendita e di promozione commerciale sui mercati esteri, il marketing digitale e la comunicazione internazionale, la gestione dei contratti, dei pagamenti internazionali e delle procedure doganali, oltre alla tutela della proprietà intellettuale.

Uno degli aspetti qualificanti del corso è proprio il legame diretto con il mondo imprenditoriale. Al termine del percorso è infatti prevista una giornata dedicata agli incontri individuali tra i corsisti e le aziende interessate a valutare i profili in uscita, con l’obiettivo di favorire nuove opportunità di inserimento lavorativo. Le lezioni si terranno in presenza dal 1° ottobre al 17 dicembre 2026. Al termine del percorso i partecipanti dovranno sostenere un esame finale per ottenere l’attestato di frequenza.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 14 settembre 2026. Nella selezione saranno valutati prioritariamente la conoscenza della lingua inglese, il titolo di studio, la motivazione e la disponibilità a svolgere il tirocinio in azienda.

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