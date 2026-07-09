“Giovani in centro”, il 24 luglio consegna dell’ultimo cantiere: lavori in via Radaelli

Il centro storico di Cremona si prepara a cambiare volto. Il 24 luglio scatterà infatti la consegna ufficiale dell’ultimo cantiere di “Giovani in Centro”, il progetto di rigenerazione urbana finanziato con fondi europei che punta a riportare nuova vita in alcuni degli spazi più significativi della città.

“Il palazzo di via Radaelli verrà completamente dedicato all’abitare, con 27 alloggi per giovani e giovani famiglie” spiega l’assessore Luca Burgazzi. “Contestualmente verrà riaperta la storica struttura dell’ospedale, che è rimasta chiusa da tantissimo tempo e che permetterà di ricreare una nuova area pedonale”.

L’intervento sull’ex Radaelli rappresenta uno dei tasselli più importanti del progetto. Oltre ai nuovi appartamenti, verrà restituito alla città uno spazio oggi non accessibile, creando un nuovo collegamento pedonale nel cuore del centro storico. La trasformazione interesserà anche il complesso di via Aselli. L’attuale cortile, oggi utilizzato come parcheggio, sarà convertito in uno spazio verde pubblico e tornerà a collegare Piazza Lodi e Piazza Giovanni XXIII attraverso percorsi pedonali.

“L’obiettivo – conclude l’assessore Burgazzi – è quello di riaprire nuovi spazi, nuove aree pedonali e nuove piazze per poter restituire maggiore vivibilità al centro storico. Il cantiere verrà consegnato entro il mese di luglio, in modo da poter partire il prima possibile con i lavori. Siamo nei tempi previsti dall’ultimo cronoprogramma perché sono arrivate tutte le autorizzazioni necessarie per procedere”.

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