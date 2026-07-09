Vespa Club Cremona, motori e passione per la due ruote ai Giovedì d’Estate

I motori e la passione per le due ruote saranno protagonisti della serata di giovedì 9 luglio ai Giovedì d’Estate, grazie alla presenza del Vespa Club Cremona, che porterà nel cuore della città un’esposizione di una quarantina di Vespe, tra modelli storici e più recenti. L’iniziativa offrirà ai visitatori la possibilità anche di conoscere le esperienze dei soci che, lo scorso giugno, hanno partecipato ai Vespa World Days di Roma, il più importante raduno internazionale dedicato alla Vespa. Un evento che ha richiamato migliaia di appassionati provenienti da ogni parte del mondo e che ha visto il Vespa Club Cremona presente con una propria rappresentanza di quasi 50 soci.

Proprio alcune delle Vespe protagoniste del viaggio nella Capitale saranno esposte durante la serata, offrendo ai visitatori l’occasione di rivivere l’atmosfera del grande raduno attraverso i racconti dei partecipanti e di scoprire il forte spirito di amicizia e condivisione che caratterizza il mondo del vespismo. Corso Campi diventerà così il punto di riferimento per tutti gli amanti della Vespa, offrendo uno spazio interamente dedicato a uno dei simboli più amati del Made in Italy e alla passione che continua a unire intere generazioni.

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