Nuovo studentato nell’ex Aem di Cremona, ecco come sarà l’Agorà Residence
La fine dei lavori è prevista entro fine mese, con l’avvio delle attività programmato per settembre, alla partenza del nuovo anno accademico
Si chiamerà Agorà Residence lo studentato di 100 posti letto che sta per essere ultimano nell’area, di circa 3200 metri quadri, nell’ex stabile dell’Aem in viale Trento e Trieste a Cremona.
La parte strutturale è già completata e in queste settimane si lavora all’installazione degli arredi, del mobilio del giardino interno e dei corpi illuminanti. La fine dei lavori è prevista entro la fine del mese, con l’avvio delle attività programmato per settembre, alla partenza del nuovo anno accademico.
“Il complesso comprende anche un cortile interno di 800 metri quadri e una ricca dotazione di spazi accessori: palestra, cucina comune, solarium da 500 metri quadri, zona TV, sala per il supporto psicologico, area conviviale, biblioteca e un bar con tavola calda”, spiega Nicola Rigolli, l’imprenditore piacentino che ha acquistato l’immobile. A disposizione degli ospiti anche biciclette e monopattini per la mobilità sostenibile.
L’Agorà Residence ha aperto le pre iscrizioni lunedì e sono già arrivate le prime adesioni, “segno di un interesse crescente verso una struttura che punta a coniugare servizi moderni e vita comunitaria”, dice ancora Rigolli.
L’ex sede di Aem è stata oggetto di un’asta scaduta lo scorso gennaio a cui era pervenuta una sola offerta, per un prezzo onnicomprensivo di € 726.100,00, da parte di ERMES S.r.l., con sede a Castelvetro Piacentino.