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Cronaca

Nuovo studentato nell’ex Aem di Cremona, ecco come sarà l’Agorà Residence

di Simone Bacchetta

La fine dei lavori è prevista entro fine mese, con l’avvio delle attività programmato per settembre, alla partenza del nuovo anno accademico

L'ex Aem di Cremona
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Si chiamerà Agorà Residence lo studentato di 100 posti letto che sta per essere ultimano nell’area, di circa 3200 metri quadri, nell’ex stabile dell’Aem in viale Trento e Trieste a Cremona.
La parte strutturale è già completata e in queste settimane si lavora all’installazione degli arredi, del mobilio del giardino interno e dei corpi illuminanti. La fine dei lavori è prevista entro la fine del mese, con l’avvio delle attività programmato per settembre, alla partenza del nuovo anno accademico.

“Il complesso comprende anche un cortile interno di 800 metri quadri e una ricca dotazione di spazi accessori: palestra, cucina comune, solarium da 500 metri quadri, zona TV, sala per il supporto psicologico, area conviviale, biblioteca e un bar con tavola calda”, spiega Nicola Rigolli, l’imprenditore piacentino che ha acquistato l’immobile. A disposizione degli ospiti anche biciclette e monopattini per la mobilità sostenibile.
L’Agorà Residence ha aperto le pre iscrizioni lunedì e sono già arrivate le prime adesioni, “segno di un interesse crescente verso una struttura che punta a coniugare servizi moderni e vita comunitaria”, dice ancora Rigolli.
L’ex sede di Aem è stata oggetto di un’asta scaduta lo scorso gennaio a cui era pervenuta una sola offerta, per un prezzo onnicomprensivo di € 726.100,00, da parte di ERMES S.r.l., con sede a Castelvetro Piacentino.

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