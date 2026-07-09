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Mondiali, oggi al via i quarti: il programma delle partite e dove vederle

(Adnkronos) – I Mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi, giovedì 9 luglio, iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco di questa sera, riedizione della semifinale di Qatar 2022 (allora, a vincere erano stati i Bleus per 2-0). Poi, altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Ecco il programma delle partite, gli orari e dove vederle in tv e streaming.  

Ecco il programma di tutte le partite dei quarti di finale dei Mondiali 2026:  

Giovedì 9 luglio
 

Ore 22, Francia-Marocco (Rai e Dazn) 

Venerdì 10 luglio
 

Ore 21, Spagna-Belgio (Rai e Dazn) 

Sabato 11 luglio
 

Ore 23, Norvegia-Inghilterra (Rai e Dazn) 

Domenica 12 luglio
 

Ore 3, Argentina-Svizzera (Rai e Dazn) 

I quarti di finale Mondiali 2026 sono trasmessi in chiaro sui canali Rai e su Dazn, che permetterà di seguire tutte le partite del torneo. Le partite si potranno seguire anche in streaming su RaiPlay e sull’app Dazn.  

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