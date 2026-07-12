Norvegia-Inghilterra, mistero su gol Bellingham: pallone colpisce cavo telecamera?

(Adnkronos) –

Proteste sul pareggio dell’Inghilterra durante il quarto di finale contro la Norvegia vinto 2-1 ai supplementari con la doppietta di Bellingham. Oggi la Nazionale dei Tre Leoni ha sfidato quella scandinava ai Mondiali 2026 per un posto in semifinale, in una partita che però sarebbe stata viziata da una clamorosa svista arbitrale. Sul rinvio del portiere norvegese Nyland infatti il pallone colpisce un cavo aereo di una telecamera e poi cade ‘a piombo’ sui piedi di un giocatore dell’Inghilterra: parte così l’azione che innesca Gordon e che si chiude con il primo gol di Bellingham per il provvisorio 1-1.

Succede tutto al secondo minuto di recupero del primo tempo. Il portiere della Norvegia rinvia altissimo, il pallone vola in aria e colpisce un cavo di una telecamera, cadendo sulla linea del centrocampo tra i piedi di un giocatore dell’Inghilterra. I bianchi ripartono, il pallone arriva a Bellingham che incrocia il sinistro e buca Nyland sul secondo palo.

La deviazione però non viene ravvisata né dall’arbitro né dal Var, mentre il portiere norvegese corre a lamentarsi indicando, come mostrato da immagini diventate rapidamente virali, proprio il cavo sospeso. Su X monta la protesta non solo dei tifosi scandinavi: “Il gol dell’Inghilterra è il risultato della palla che ha colpito il cavo della telecamera”, scrive un utente, “il che è pazzesco perché i norvegesi lo stavano chiaramente indicando”. “Nessun fischio, non è rivedibile?! Eppure come sappiamo, a volte le cose possono improvvisamente diventare rivedibili e reversibili…”, ha scritto un altro, alludendo probabilmente al cartellino rosso sospeso a Folarin Balogun.

Il regolamento prevede che in caso di interferenza il gioco venga interrotto e riprenda con la palla scodellata dall’arbitro. La situazione specifica, però, è un unicum. L’arbitro Turpin evidentemente non ha notato nulla di anomalo e il Var apparentemente non è stato coinvolto. Una prima spiegazione dell’episodio arriva dalla Fifa. Come riportato dal Times, il massimo organo di governo del calcio mondiale avrebbe comunicato che il sensore presente sul pallone non avrebbe rilevato alcun contatto: “Hanno controllato i dati e non c’è alcun picco nel grafico dal sensore heartbeat della palla collegata”. Se la deviazione c’è stata, in sostanza, per la Fifa è impercettibile e non confermata dalla tecnologia.