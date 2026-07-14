Lite tra due uomini, 34enne colpito con una bottiglia

Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi a Soresina, dove due uomini sono rimasti coinvolti in una violenta lite avvenuta nei pressi del supermercato Famila. L’allarme è scattato intorno alle 14, ma quando sono arrivati i carabinieri della stazione di Castelverde, uno dei due contendenti si era già allontanato, facendo perdere le proprie tracce.

I militari hanno invece trovato un uomo di 34 anni, straniero e privo di documenti, che presentava una profonda ferita sopra il sopracciglio sinistro. Secondo una prima ricostruzione, il taglio sarebbe stato provocato da una bottigliata ricevuta nel corso dello scontro.

Nonostante le ferite, il 34enne ha rifiutato l’intervento dei sanitari e il trasporto in ospedale. Accompagnato in caserma per l’identificazione, è stato denunciato per soggiorno illegale sul territorio nazionale.

Sono in corso gli accertamenti per risalire all’identità dell’altro uomo coinvolto nella lite e chiarire le cause che hanno portato allo scontro. Diversi testimoni hanno assistito alla scena e hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

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