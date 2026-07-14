Cremonese, primo allenamento al Centro “Arvedi”: in campo anche Gerli e Fellipe Jack

La nuova stagione della Cremonese è ufficialmente iniziata. Nel pomeriggio di oggi, martedì 14 luglio, i grigiorossi sono scesi in campo al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” per la prima seduta di allenamento, fissata alle ore 17:30, che ha dato il via al pre-ritiro in vista del campionato di Serie B.

Agli ordini di mister Marco Giampaolo, la squadra lavorerà a Cremona fino al 24 luglio. In quella data è in programma la prima uscita stagionale, l’amichevole contro la Giana Erminio, prima della partenza per il ritiro di Ronzone.

Presenti fin dal primo giorno i tre nuovi innesti del mercato estivo. Oltre a Tommaso Berti, hanno preso parte all’allenamento anche Fabio Gerli e Fellipe Jack, arrivati rispettivamente da Modena e Como e ufficializzati nella giornata odierna.

Come evidenziato dallo stesso Giampaolo, questa prima fase della preparazione sarà fondamentale per gettare le basi dell’identità di gioco della squadra. Il lavoro al Centro “Arvedi” servirà inoltre per valutare l’intera rosa e raccogliere indicazioni utili in vista delle scelte che definiranno la Cremonese della prossima stagione.

L’allenamento odierno ha i visto i grigiorossi impegnati inizialmente sul campo numero 4 del Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” in una fase di riscaldamento attivo. Successivamente, sono andati in scena esercizi tecnici e lavori di possesso palla divisi a gruppi. Giampaolo ha poi fatto lavorare i suoi ragazzi sulla fase di pressione sul primo possesso degli avversari.

Domani, mercoledì 15 luglio, il programma prevede una serie di test atletici nella prima parte di giornata e una sessione di allenamento nel pomeriggio.

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