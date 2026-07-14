Offerte di lavoro: 151 posizioni aperte nei centri per l’impiego della provincia

Sono 151 le opportunità di lavoro attualmente disponibili attraverso i Centri per l’impiego della provincia di Cremona nelle sue quattro sedi: Crema, Casalmaggiore, Soresina e nel capoluogo. Tutte le offerte possono essere consultate sul portale dedicato, costantemente aggiornato.

Oltre alle posizioni gestite direttamente dai Centri per l’impiego, l’Ufficio politiche del lavoro segnala anche ulteriori annunci pubblicati nella sezione dedicata alle offerte esterne.

Le figure professionali richieste appartengono ai settori più diversi: si cercano impiegati, addetti commerciali e di magazzino, ma anche operatori del comparto socio-assistenziale, del turismo e dell’accoglienza. Numerose anche le opportunità nel settore alimentare, con richieste per macellai, pasticcieri, cuochi e camerieri.

Tra le posizioni aperte figurano inoltre infermieri e tecnici di radiologia, mentre tra gli annunci più particolari compare anche la ricerca di un addetto al lavaggio dei veicoli con impiego part-time.

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