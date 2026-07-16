Cremonese, per il centrocampo piace anche Simone Pontisso del Catanzaro

Sono giorni intensi per la Cremonese, impegnata sia nella preparazione estiva sia nella costruzione della rosa in vista del prossimo campionato di Serie B. Agli ordini di Marco Giampaolo, i grigiorossi stanno svolgendo il pre-ritiro al Centro Sportivo Giovanni Arvedi, dove resteranno fino al 24 luglio prima della partenza per Ronzone.

Parallelamente prosegue il lavoro del direttore sportivo Christian Botturi, chiamato a definire le operazioni in entrata e in uscita. Dopo gli arrivi di Berti, Gerli e Fellipe Jack, l’attenzione del club si è concentrata sul centrocampo.

Tra i profili seguiti con maggiore interesse c’è Simone Pontisso, centrocampista classe 1997 del Catanzaro. Reduce da una stagione di alto livello in Calabria, il giocatore ha collezionato 40 presenze, 5 gol e 7 assist, formando insieme a Petriccione una delle coppie di mediani più convincenti dell’ultimo campionato di Serie B. Pontisso gradirebbe la destinazione Cremona, ma il Catanzaro punta a monetizzare dalla sua cessione. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni.

Resta inoltre sul taccuino di Botturi anche Simone Trimboli del Mantova, profilo già conosciuto e apprezzato dal direttore sportivo grigiorosso. Sul centrocampista, però, si registra una forte concorrenza: oltre alla Cremonese, sono interessati anche Padova e Palermo. In attesa di definire le prossime operazioni, il centrocampo continua a rappresentare uno dei principali fronti di mercato per la società grigiorossa.

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