Cremonese, sono tanti i giovani che Giampaolo sta valutando in questa fase di pre-ritiro

Sono tanti i giovani che la Cremonese ha convocato per i dieci giorni di pre-ritiro che stanno andando in scena al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”. Durante questo periodo, che precede il ritiro montano vero e proprio a Ronzone, questo gruppo di ragazzi si gioca molto. Il tecnico Giampaolo vuole valutarne attentamente le potenzialità.

Al termine del pre-ritiro, prima della partenza per l’alta Val di Non, l’allenatore dovrebbe decidere chi confermare in rosa e chi, invece, ritenere non utile alla causa e, magari, bisognoso di crescere ulteriormente trascorrendo un altro anno in prestito in una categoria inferiore. Reparto per reparto, passiamo in rassegna chi sono questi giovani che Giampaolo valuterà attentamente in questi primi giorni di allenamenti a Cremona.

Riguardo il reparto portieri, sotto osservazione c’è Marco Cassin, 18enne che nello scorso campionato Primavera1 in grigiorosso ha giocato 30 partite. Per lui ci potrebbe essere la possibilità di ricoprire il ruolo di terzo portiere, alle spalle del titolare Fulignati e del secondo Agazzi.

In difesa Eddy Cabianca potrebbe essere un’alternativa a Barbieri come terzino destro, dopo la scorsa stagione trascorsa in Serie C in una piazza importante come quella della Salernitana, caratterizzata però da un po’ di sfortuna a causa di un infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dal campo. Come alternativa a Pezzella nel ruolo di terzino sinistro, invece, possono essere valutate due alternative: il classe 2003 Yuri Rocchetti, l’anno scorso in C al Potenza e due anni fa in B protagonista con la Juve Stabia, oppure il classe 2005 Filippo Tosi, reduce da un buon campionato in Serie C con la maglia della Sambenedettese.

A centrocampo, andrà valutato l’esterno alto di destra Adrian Lickunas, classe 2006 della Lituania Under 21 acquisito a titolo definitivo dal Perugia lo scorso giugno, che nella scorsa stagione si è messo in luce in grigiorosso nel campionato Primavera1 collezionando 30 presenze, 2 gol e 3 assist. In mezzo al campo c’è poi Dachi Lordkipanidze a giocarsi le sue chance. Il classe 2005 in forza alla Georgia Under 21 è stato il capitano della Primavera per anni (conquistando anche una promozione) fino ad esordire in Serie A l’anno scorso nel match dello Zini contro l’Udinese, ma poi ha trascorso la seconda parte della stagione in prestito in Serie B alla Carrarese senza praticamente mai trovare spazio (solo 3 presenze).

In attacco, invece, i fari sono puntati su Nouroudine Faye, 19enne cresciuto nella Cremo che l’anno scorso ha giocato 15 partite in Primavera1, oltre che su Giacomo Gabbiani, implacabile bomber della Primavera grigiorossa due anni fa con ben 28 gol in 37 partite di campionato, ma deludente nella scorsa stagione, trascorsa in prestito in Serie C alla Giana Erminio (solo un gol in 26 incontri).

Per tutti questi ragazzi i primi allenamenti al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” saranno determinanti in ottica futura, perché Giampaolo li valuterà uno ad uno per scoprire chi potrà proseguire la preparazione con la prima squadra della Cremonese, con la possibilità di ritagliarsi un posto in rosa per il prossimo campionato di Serie B.

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