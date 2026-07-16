Ventura: “Gol ha superato tutti i target, con DIL più programmazione e gestione risorse”

Centottanta milioni di euro assorbiti in cinque giorni a metà giugno, dopo una forte accelerazione delle attività negli ultimi mesi: in Lombardia, il programma Gol ha raggiunto e superato tutti gli obiettivi assegnati dal Ministero, confermando la capacità del sistema regionale delle politiche attive di accompagnare cittadini e imprese nei percorsi di formazione e inserimento lavorativo. È quanto emerso oggi nel corso dell’audizione dell’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi, davanti alla Commissione Attività produttive, istruzione, formazione e lavoro, presieduta da Marcello Ventura, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

I numeri illustrati durante l’audizione confermano il risultato raggiunto: a fronte di un target di 440.895 persone prese in carico, la Lombardia ha raggiunto 521.629 destinatari, con un incremento del 17%. Sono 126.247 i cittadini che hanno concluso positivamente un percorso formativo, oltre il 20% in più rispetto all’obiettivo previsto di 105.080, mentre sul fronte delle competenze digitali sono stati raggiunti 79.217 soggetti, superando del 57% il target assegnato.

“Gol ha dimostrato la capacità del sistema lombardo di mettere in campo strumenti efficaci per sostenere l’occupabilità e rafforzare le competenze dei cittadini. Il superamento dei target assegnati rappresenta un risultato significativo, raggiunto grazie alla collaborazione tra Regione, operatori accreditati, centri per l’impiego e realtà formative”, dichiara Ventura.

“L’incremento delle attività registrato negli ultimi mesi ha portato all’esaurimento delle risorse disponibili, ma la macchina delle politiche attive non si è fermata. Dallo scorso 1 luglio è infatti operativa la nuova Dote Inserimento Lavorativo (DIL), una misura ponte che garantisce continuità agli interventi e accompagna la transizione verso il nuovo modello previsto dal 2027”, prosegue il presidente.

La nuova Dote Inserimento Lavorativo resterà attiva fino al 31 dicembre 2026 e introduce una programmazione delle risorse maggiormente calibrata sulle performance degli operatori accreditati, attraverso budget assegnati sulla base dei risultati maturati nelle annualità precedenti. “Con la DIL puntiamo a valorizzare quanto appreso dall’esperienza di GOL, rafforzando la programmazione e il monitoraggio degli interventi. L’obiettivo è garantire che le risorse disponibili continuino a tradursi in percorsi di qualità, con particolare attenzione agli esiti occupazionali e alla stabilità degli inserimenti”, sottolinea Ventura.

“Il confronto di oggi ha confermato un metodo di lavoro fondato sul dialogo con tutti gli operatori coinvolti. La nuova fase delle politiche attive nasce dall’esperienza maturata con Gol e dovrà continuare a mettere al centro formazione, competenze e opportunità concrete per i cittadini lombardi”, conclude il consigliere e presidente di Commissione.

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