Camion tamponato da furgone in A21: gravissimo il conducente

Un grave incidente, avvenuto poco prima delle 16:00, sta bloccando il traffico autostradale con diversi chilometri di coda in A21 all’altezza di Persichello, in direzione Brescia. Per agevolare i soccorsi, il casello di San Felice è stato provvisoriamente chiuso in direzione nord.

Secondo le prime ricostruzioni, un furgone condotto da un uomo di circa 50 anni ha tamponato un camion. A causa del violento impatto l’uomo ha riportato ferite molto gravi tra cui fratture esposte agli arti inferiori. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime ai soccorritori dell’Areu – 118 e dei volontari della Croce Verde di Cremona per cui è stato chiamato in ausilio l’elisoccorso da Bergamo che ha trasportato l’uomo in ospedale.

Inizialmente si pensava che vi fosse un secondo ferito, il conducente del camion, che invece non ha riportato conseguenze.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Cremona per i rilievi di legge e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli.

Dopo i primi accertamenti è stato possibile riaprire una delle corsie e smaltire il traffico.

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