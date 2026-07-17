Sernicola, addio da brividi: “Arrivato bambino, me ne vado uomo. Cremona sarà sempre la mia seconda casa”

Le strade della Cremonese e di Leonardo Sernicola si separano ufficialmente, ma il legame che unisce il difensore ai colori grigiorossi e alla città sembra destinato a rimanere indissolubile. Con un lungo e commovente post affidato ai propri canali social, l’esterno ha voluto salutare ufficialmente tutto l’ambiente cremonese, ripercorrendo cinque anni intensi, ricchi di battaglie, gioie storiche e una crescita calcistica e personale indimenticabile.

Il messaggio di Sernicola inizia con una forte scarica di nostalgia e gratitudine, confessando di avere già la pelle d’oca prima ancora di iniziare a scrivere di un amore così grande. Arrivato all’ombra del Torrazzo da ragazzo, il terzino sottolinea di andarsene come uomo, ringraziando chiunque abbia fatto parte di questo magnifico percorso. Sernicola ribadisce di aver dato tutto se stesso in ogni singolo allenamento e in ogni partita, lasciando la squadra senza alcun rimpianto per aver combattuto fino all’ultimo secondo per i colori grigiorossi.

Nel ripercorrere questa straordinaria avventura, il calciatore ha voluto isolare due istantanee impresse nella sua mente in modo indelebile. Da un lato ci sono le lacrime versate sul campo del Como per la conquista di una Serie A attesa da ben 26 anni, un traguardo storico che ha unito un’intera provincia. Dall’altro, l’incredibile gol del 3-2 segnato al 90° minuto a Marassi contro la Sampdoria, un momento di tale intensità emotiva da fargli quasi credere di morire per la troppa gioia.

Ma l’esperienza a Cremona ha superato di gran lunga i confini del rettangolo verde. Cinque anni indimenticabili hanno lasciato un segno profondo anche nella vita privata del calciatore, che ha voluto ricordare con grande affetto come proprio qui sia nata sua figlia, un legame indissolubile che renderà Cremona per sempre la sua seconda casa. La pioggia di commenti affettuosi sotto al post, tra cui i ringraziamenti dei tifosi e delle pagine di riferimento del mondo grigiorosso, dimostra quanto il difensore abbia saputo farsi apprezzare non solo per le doti atletiche, ma soprattutto per l’attaccamento e l’impegno dimostrati in ogni singola battaglia.

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