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Cronaca

Maltempo, albero crolla in via degli Ippocastani: danneggiate due auto e un furgone

di Maria Cristina Coppola

Ancora danni per il maltempo a Cremona: in via degli Ippocastani schiacciate due auto in sosta e danneggiato anche un furgone. Sul posto Polizia Locale e mezzi al lavoro per la rimozione della pianta

I danni del maltempo in via degli Ippocastani
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Si moltiplicano gli interventi di messa in sicurezza a Cremona dopo il nuovo episodio di maltempo avvenuto a poche ore dal violento nubifragio di mercoledì pomeriggio.

In via degli Ippocastani due automobili in sosta sono rimaste schiacciate sotto il peso di un albero crollato in mattinata e si lavora per rimuovere il tronco e i rami che hanno provocato danni ingenti. Una delle vetture ha il tetto completamente sfondato e il lunotto distrutto, mentre una seconda auto è stata colpita nella parte superiore riportando pesanti danni alla carrozzeria. Coinvolte anche una terza auto e un furgone parcheggiato nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno delimitato l’area e regolato la circolazione, mentre una ruspa e un mezzo con cestello sono impegnati nella rimozione dei tronchi e nella messa in sicurezza delle piante ancora pericolanti.

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