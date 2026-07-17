Maltempo, la frazione di Castelnuovo Gherardi isolata per la caduta di un albero sulla strada

Continua senza sosta l’ondata di forte maltempo che da giorni sta sferzando il territorio cremonese. Dopo il violento nubifragio di mercoledì, la nuova perturbazione che ha colpito la provincia nella mattinata di oggi, venerdì 17 luglio, ha causato ulteriori e pesanti danni nell’hinterland, in particolare nel comune di Pozzaglio ed Uniti.

Il picco di criticità si è registrato lungo le vie di collegamento con le frazioni. La furia delle raffiche di vento, ha provocato lo sradicamento di un’imponente quercia nei pressi di Pozzaglio. La pianta, di enormi dimensioni, è finita di traverso sulla carreggiata stradale, bloccando completamente il transito delle auto e isolando di fatto la frazione di Castelnuovo Gherardi, rimasta temporaneamente senza vie d’accesso agibili.

L’apparato radicale della grande quercia ha ceduto di colpo sotto la spinta delle forti raffiche, sollevando una vasta zolla di terra. Fortunatamente, nel momento del crollo non stavano transitando veicoli e non si registrano feriti, ma i disagi alla viabilità locale sono pesanti.

L’episodio di Pozzaglio si inserisce in una mattinata estremamente complessa, caratterizzata da decine di chiamate ai soccorsi per rami spezzati, alberi pericolanti e strade ostruite, mentre sul territorio permane lo stato di allerta.

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