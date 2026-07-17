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Pfizer, Urso “Lavoriamo per soluzione, deve continuare a produrre a Catania”

CATANIA (ITALPRESS) – “Abbiamo convocato l’azienda, come sempre facciamo in questi casi, con l’obiettivo di realizzare un diverso piano di rilancio dello stabilimento che consenta di tutelare tutti i lavoratori. Inizia un processo in cui ci confronteremo anche con gli Enti locali, Comune, Regione e certamente con i sindacati affinché si possa trovare una soluzione condivisa e sostenibile, salvaguardando lo stabilimento e la sua attività produttiva”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in merito al licenziamento dei lavoratori dello stabilimento della Pfizer di Catania, intervenendo agli “ECR Party European Awareness Days”, dal titolo “Un Mediterraneo più sicuro per un’Europa più forte”.
(ITALPRESS).
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