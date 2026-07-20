Maltempo: prosegue il coordinamento tra Prefettura, Comuni, soccorsi e forze di polizia

La Prefettura di Cremona sta seguendo con costante attenzione l’evolversi della situazione conseguente agli eventi meteorologici avversi che hanno interessato il territorio provinciale nei giorni scorsi e, in particolare questa mattina, quando una tromba d’aria accompagnata da intense precipitazioni e da una forte grandinata ha colpito varie zone, con particolare riferimento ai Comuni di Montodine, Chieve e Moscazzano.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, della protezione civile provinciale e degli enti locali interessati. Nel Comune di Montodine è stato attivato per alcune ore il Centro operativo comunale per fornire assistenza alla popolazione.

Le attività di soccorso hanno riguardato principalmente il crollo e il danneggiamento di coperture di edifici, cedimenti parziali di elementi costruttivi, la rimozione di manufatti pericolanti (tegole, camini, lucernari e gronde in lamiera), e interventi connessi a infiltrazioni e danni d’acqua in genere.

La Prefettura ha immediatamente avviato le necessarie attività di raccordo con i sindaci dei Comuni interessati, le forze di polizia, i vigili del fuoco, le strutture di protezione civile e l’Ufficio territoriale regionale Val Padana per assicurare un costante aggiornamento e garantire il coordinamento delle azioni necessarie.

In considerazione del permanere dell’allerta di protezione civile, sia pure per criticità ordinaria (codice giallo) per rischio temporali per tutta la giornata di domani, la Prefettura ha richiamato l’attenzione degli enti coinvolti e delle forze di polizia a mantenere un costante livello di attenzione, assicurando la pronta reperibilità del personale interessato e la piena efficienza delle rispettive strutture operative di emergenza.

La Prefettura esprime il proprio ringraziamento ai vigili del fuoco e all’Amministrazione provinciale insieme a volontari di protezione civile per la tempestività di intervento e la costante presenza assicurata sul territorio a supporto delle comunità interessate dagli eventi meteorologici avversi, nonché alle forze dell’ordine, che sin dalle prime fasi dell’emergenza hanno assicurato fattiva collaborazione nelle attività di controllo del territorio, contribuendo a garantire condizioni di sicurezza nelle aree maggiormente interessate dagli eventi meteorologici e a prevenire possibili episodi di sciacallaggio a danno dei cittadini colpiti.

Prosegue nel frattempo l’attività di verifica degli effetti provocati dal maltempo e di raccolta delle segnalazioni provenienti dai territori interessati. La Prefettura mantiene la più ampia disponibilità nei confronti delle amministrazioni comunali coinvolte e continuerà a seguire l’evoluzione della situazione, assicurando il necessario coordinamento istituzionale e operativo.

“Ringrazio la Prefettura e la Provincia, tutte le Squadre dei vigili del fuoco e dei volontari di protezione civile che mi hanno aiutato nella gestione. – ha dichiarato il sindaco di Montodine – Il lavoro coordinato e in sinergia tra istituzioni è fondamentale per garantire risposte tempestive ed efficaci alla cittadinanza.

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